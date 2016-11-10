Tıkanan kanalizasyon yüzünden 5 evi su bastı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 201 Sokakta dün gece geç saatlerde yağan yağmurdan sonradan kanalizasyonların tıkanması nedeniyle, 5 evi su bastı. Çoğu eşya kullanılamaz ışık halkası gelirken, evlerden yayılan pis kokular caddeyi sardı. Bir Takım vatandaşlar ise, evlerini temizledikten daha sonra kullanılamaz hale gelen halı ve battaniyeleri dışarı attı. Evlerdeki halıların çamurla kaplandığı görüldü.

Evlerin içindeki suyun terhis edilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine emrindeki ekipler gönderildi. Ekipler, kanalizasyon açma aracıyla gelerek, tıkanan kanalizasyon noktalarını da açtı.

Duruma tepki bildiren 76 yaşındaki Hafize Eski, “45 senedir benim evimi su basmadı lakin 3 aydır üçüncü kere su bastı. Bunu defalarca burayı onaracağız diye yaptılar. Gece saat 03.00’dan beri devam ediyor. Ben yatıyordum, bir anda kalktım şamata oldu. Bir baktım evin içerisi lağım suyu ile dolmuş kalmış. Benim hiçbir eşyam kalmadı, mahvoldu. Sabah beri itfaiye ekipleri geldi, boşaltıyor” diye konuştu.

Sabahleyin kalktığından evin önünün tamamının lağım sularıyla buruşuk olduğunu söyleyen 55 yaşındaki Fatma İnce ise “Sabahleyin kalktım, bir baktım her tarafı pis su basmış. Bahçem ve odunluğum suyla dolmuş. Dışarıdaki eşyalarımız tümü bu kirli suyun içinde kaldı. Çocuk üzerindeki o kirli suların kokusuyla okula gitti” dedi.

Uygar Topaloğlu

DENİZLİ