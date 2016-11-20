Tıkanan lağım borusu vatandaşı perişan etti

Gazibey Mahallesi Uğurlu Caddesi üzerinde bulunan site evlerinin en daha aşağı katındaki 4 dairesini lağım suları bastı. Kanalizasyon borusunun tıkanması nedeniyle meydana gelen şanssız olayda, evlerinde oturan vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Evlerin içerisine akıcı lağım pislikleri nedeniyle vatandaşlar kuvvet anlar yaşadı. Ev sahipleri, kendi imkanlarıyla yoğun uğraş sarf ederek tıkanan yeri demir çubuklarla açmaya çalıştı. Vatandaşlar, gece her tarafında evlerindeki pisliğin temizlenmesiyle uğraştı.

Eve akan pislik yüzünden acınacak halde olduklarını söyleyen Selçuk Söner,“Evimin her tarafını lağım suyu bastı. Eşyalarım berbat oldu, acınacak halde olduk. Sitenin her tarafı pislik içinde kaldı. acilen kendi imkanlarımızla temizlemeye çalışıyoruz” dedi.

İHA Muhabirine konuşan bir diğer vatandaş ise, “Cümbür Cemaat görsün neyin ne olduğunu. Bu yaşa geldim, böyle rezalet görmedim. Fazla kötü kokuyor, boğulduk resmen. Ne halılar kaldı batmadık, ne evler. Şu halimize bakın. Tamamen battı ortalık. Pisliğin, lağımın içindeyiz yani. 3 gün oldu, her akşam bu zamanlar basıyor. 3 gündür bu çileyi çekiyoruz. 4 daire bu lağımdan etkilendi. Bıktım artık, bu evi aldığıma da pişman oldum” diyerek tepkisini ifade etti.

Hüseyin Tayyar