Tınaztepe mağarası yıl boyunca açık kalacak

KONYA (AA) – Seydişehir ilçesindeki Tınaztepe Mağarası’nın bu yıl kapatılmayacağı bildirildi.

Tınaztepe Mağarası işletme sahibi Hasan Çelmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada 15 Nisan, 15 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerin akınına uğrayan Tınaztepe Mağarası’nın bu yıl kış döneminde de turizme hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Mağara işletmesi olarak daha kaliteli hizmet vermek için mağara ve sosyal tesislere yatırım yaptıklarını kaydeden Çelmeli, “Antalya’da otel işletmecileri fiyatları yarıya çekince yerli turistlerin tur otobüsleriyle seyahat ederken mağaraya uğraması bizleri rahatlattı. On bir yıldır kış sezonunda kapattığımız mağara yaptığımız yatırımlarla bundan sonraki yıllarda da sürekli turizmin hizmetine açık kalacak. Amacımız bu doğa harikasını dünyaya tanıtmaktır.” dedi.