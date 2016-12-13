Tıp Profesörü Beşiktaştaki saldırı gecesi yaşadıklarını anlattı!

44 şehidin verildiği Beşiktaş saldırısında patlamanın yaşandığı yere yaklaşık 500 metre uzaklığındaki evinden görevli olmamasına karşın koşarak yardıma dışarı giden Sakarya Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Özçelik, o gece yaşadıklarını anlattı.

Patlama sesini duyduktan hemen daha sonra televizyondan bombalı atak olduğunu öğrendiğini kaydeden Tıp Profesörü Derya Özçelik, “Büyük bir gürültünün ardındaki televizyondan geçen altyazıdan bomba olduğunu anladım. Evimin karşı yer alan hastanedeki görevliler ‘ambulansları çıkarın’ diye bağrışmaya başladı. O süre da yaralıların olduğunu anladım. Pat Diye gitmeyi düşündüm, yaralılar var ve ben çok yakın bir mesafedeydim. Olay yerine bir 5 dakikada ulaşmışımdır. Ivedi olarak bir şey yapabilir miyim diye düşünmüştüm oysa girişime müsade vermediler öyle olunca da hastaneye gittim. Yaralı polislerimiz sedyelere uzanmış yatıyorlardı. Tüm doktorlar koşmuş gelmiş içeride kalabalık bir takım vardı. Yüzünde ve bacağında kesi olan iki polis kardeşimize müdahalede bulundum. O geceki atmosferden çok etkilendim, çok üzüldüm tüm vatandaşlar gibi. Ama birebir yaşamak da çok baskı” dedi.

Acillerde olan curcuna havasının o gece hastanede yaşanmadığını ifade eden Özçelik, “O gece hayatımda hiç görmediğim kadar ağırbaşlı bir ortam ve yaralı polislerimizden sıfır ses. Arkadaşlar yalnızca sedyeye yatmışlar, muhtemelen de şoktalar bununla birlikte fazla beyler. Sadece kendilerine sorulanlara ‘iyiyim’ diye yanıt veriyorlar” diye konuştu.

Patlamanın arkasında Whatsapp’tan öteki cerrah arkadaşlarına da ulaştığını bildiren Özçelik, koordineli olarak gece saatlerine dek çalıştıklarını söyledi.

Bilal Bilir – Remzi Yıldırım