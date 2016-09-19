Tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı
19 Eylül 2016 Pazartesi, 00:58
SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas’tan Kayseri’ye giden Bahadır Volkan Gölbaşi (33) idaresindeki 76 AS 426 çekici, 76 AN 711 dorse plakalı tır, Kızılcakışla köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol ortasındaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü yolda oluşan araç kuyruğu nedeniyle uzun süre sonra Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılabildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada bariyerlere girerek yolu kapatan tır nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlandı.