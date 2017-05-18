Tır devrildi 27 ton pet şişe tarlaya saçıldı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 27 ton pet şişe su tarlaya saçıldı.

Alınan bilgiye göre, Hasan K’nın (23) kullandığı 54 KR 708 plakalı tır, ilçe çıkışında devrildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yüklü 27 ton pet şişe tarlaya savruldu.

Hasan K’nın sürücü belgesinin bulunmadığı, Sakarya’nın Hendek ilçesinden yüklediği suları GİMAT’ta bulunan ana bayiye götürdüğü öğrenildi.

Sürücü, aracı yeni aldıklarını ve bir anlık dalgınlıktan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiği için kaza yaptığını söyledi.

Bu arada, kaza yerine gelen sürücünün babası da ehliyetsiz araç kullanan oğluna kızdı.