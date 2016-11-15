Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Berat, Rauf Denktaş ve Şehit Gazi Alerdek Caddelerinin kesiştiği kavşakta Sadullah Demir yönetimindeki 06 YB 3865 plakalı tır ile Hasan Hüseyin Eminoğlu idaresindeki 06 U 7808 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobildeki Gülbahar Eminoğlu yaralandı.

Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan Eminoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.