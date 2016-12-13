“Tırnakçılık” yöntemiyle hırsızlık
– Niğde’de bir iş yerinden dolar bozdurma bahanesiyle “tırnakçılık” yöntemiyle yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı
NİĞDE (AA) – Niğde’de dolar bozdurma bahanesiyle “tırnakçılık” yapan İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli ekipler, Şahinali Mahallesi’ndeki bir toptancıdan “tırnakçılık” yöntemi kullanılarak para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerasından “tırnakçılık” yöntemiyle para çalan şüphelileri tespit eden polis, S.A, J.A. ve M.F’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından S.A. serbest bırakıldı, J.A. ve M.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerden birinin dolar bozdurma bahanesiyle el çabukluğuyla cüzdanının altına sakladığı parayı çaldığı görülüyor.