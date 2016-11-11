TMMOB Konya Şubesinden futbol turnuvası

Türkiye Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi (TMMOB) tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi.

TMMOB Konya Şubesi’nin sosyal etkinlik kapsamında üyelerine karşın düzenlediği sportif turnuvalar devam ediyor. Geleneksel ışık halkası gelen halı saha futbol turnuvasının bu yıl 10.’uncusu düzenlendi. Toplam 24 müsabakanın yapıldığı turnuvaya makina ve endüstri mühendisi üyelerden oluşan takımlar katılırken, 10 takımın katıldığı turnuva beşerli iki grup halinde gerçekleştirildi. Adverler ve Yeniçeriler takımı gruplarından çıkarak finalde kalmayı başardı. Bu iki takımın final mücadelesinde Avderler, Yeniçeriler’i 9-4 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçından daha sonra düzenlenen kupa töreninde şampiyon ekip kupasını aldı. Ayrıca diğer takımlara ve gol kralına ödülleri verildi.

Turnuvayla ilgili odadan yapılan açıklamada, “Muhabbet ve dostluk içerisinde gerçekleştirilen turnuva üyelerimiz arasında tanışıklık ve açık sözlülük ortamını sağlamıştır. Üyelerimizin odamıza sahiplenmesi ile odamız, mesleğimiz ve şehrimizi ilgilendiren her türlü konuda laf sahibi olmaya devam edecektir. Bu birlik ve beraberlik Idare Kurulumuzu yapılabilecek yeni aktiviteler noktasında daha artı özendirme etmekte, odamızın egzersiz gücünü arttırmaktadır. Turnuvamıza takviye olan üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” denildi.