TOBB Sayman Üyesi Faik Yavuz: “Eğitim bugünün değil geleceğin meselesi”

ANKARA (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, eğitimin, geçmişin ya da bugünün değil, geleceğin meselesi olduğunu belirterek, "Bugün eğitimde alacağınız bir karar, sadece bugünü değil, gelecek on yılları etkiler." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri 81 İl Buluşması TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Faik Yavuz, söz konusu merkezlerin 382 bin özel gereksinimli bireye destek eğitimi verdiğini bildirdi.

Türkiye'de 2 binden fazla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin bulunduğunu kaydeden Yavuz, bu merkezlerde yaklaşık 30 bin görevli eğitim personelinin yanı sıra 10 bin yardımcı personelin istihdam edildiğini söyledi.

Yavuz, eğitimin geçmişin ya da bugünün değil, geleceğin meselesi olduğuna dikkati çekerek, "Bugün eğitimde alacağınız bir karar, sadece bugünü değil, gelecek on yılları etkiler. Eğitim aynı zamanda, bir insanın hayat akışını en çok etkileyen olgudur." dedi.

Etkinliğe; TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Özel Eğitim Kurumları Derneği Onursal Başkanı Ahmet Yılmaz, TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz ve Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Yunus Kılıç da katıldı.