TOBFED Federasyonu 2nci Olağan Kurulu yapıldı

İstanbul’da bir otelde düzenlenen kurula TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, otomobillere ve otomotiv sektörüne değer katanlar, STK’lar, TOBFED Idare Heyeti Üyesi ve Genel Sekreter Namık Kemal Yıldırım, TOBFED Başkan Vekili Fırat Muşlu, federasyon üyeleri ve çok sayıda konuk katıldı. Kurulda, Yönetim Kurulu değişikliği, Yoklama Kurulu değişikliği, Iftihar Kurulu değişikliği, isim değişikliği, tüzük değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Otomotiv sektörünün en güçlü STK temsilcilerinden biri olan TOBFED, bütün Türkiye’de işsizler ve eğitimsizler için meslek sertifikalı, kaliteli iş gücü yetiştirilmesi nedeniyle uygulanabilir ve çözüm odaklı projeler üretiyor. Kurulda uygulanan projeler ve projelerin sonuçları hakkında da bilgiler verildi.

“TOBFED Meslek Okulunu kurmayı hedefliyoruz”

“4 yılı aşkın yürüttüğümüz projelerin sonuçlarını görür görmez çok mutlu oluyoruz” diyen TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, “Mesleki Tatminkarlık Kurumu ile yapmış olduğumuz anlaşmada, 7 tane öbür iş belirlemiştik. Toplamada 220 bin çalışanı olan, 50 binin üzerinde KOBİ’si olan sivil toplum örgütüyüz. Sektörde ilk ve tek sivil toplum örgütüyüz. Hedefimiz, 220 bin çalışan insanımızı belgelendirmek. Bunun yanına takriben 100 bine yakın insana istihdam temin etmek. Bu anlamda Mesleki Tatminkarlık Kurumu ile 7 tane meslek belirledik. Bunlar oto yıkama, oto kuaförlüğü, sırça film, folyo, mini yenileme, boyanmamış göçük, vale ve rotbalans gibi meslekler. Bu konuda Mesleki Tatminkarlık Kurumu, İşkur ve Alıştırma Sosyal Emniyet Bakanlığı ile banal yol aldık. Bu STK’yı kurmada belli başlı amacımız; eğitimdi. Yaptığımız çalışmaların sonuçlarını görünce fazla mutlu oluyoruz. Aslında TOBFED Iş Okulu’nu kurmayı hedefliyoruz” biçiminde konuştu.

Suyun geri dönüşümü projesi

Çok sevinçle yaptıkları sosyal yükümlülük projeleri olduğu bilgisini veren Başkan Bakırtaş, “Suyun geri dönüşümü projesi bunlardan biri. Türkiye, oto yıkama sektöründe barajlar niteliğinde suyu tüketiliyor. Bunun için bir cihaz geliştirdik. Yüzde 90 su tasarrufu yapan bir aygıt. Bunun yanında da çevreyi kirletmiyoruz. Kimyasallar ayrıca toprağa keza de denize karışmıyor. Bunu bir Kamu Spotu yaparak, kendi sektörümüzde başlatıp, öteki sektörlerin de yapmasını hedefliyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda okur-yazan olmayan kişilere de evrak vermeyi hedefliyoruz. Bu anlamda kurumun başkanı Adem Ceylan’la işbirliğinde mutabık kaldık. Bunu hayata geçirdiğimizde, toplumda itilmiş bir kesimin yetiştirilip ve eğitilip, bu insanları işyerlerine koymaya dek sağlayacağız. Iş bulan yeniden TOBFED olacak.Yeni projelerimizi ileriki zamanlarda paylaşacağız” diye konuştu.

“Projeleri ile Türkiye’nin gündemine oturacak bir yapı haline geldi’

TOBFED’in daha önce MAYBAK olarak faaliyet sürdüren bir federasyon olduğu bilgisini veren TOBFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Namık Kemal Yıldırım ise, “Bundan Böyle TOBFED olarak devam edecek. Bunun nedeni, TOBFED’in aslında büyük bir yapıya kavuşmuş olmasıdır. 81 ilde temsilciliği, 15 tane derneği, 50 binden artı KOBİ’si ve 120 bin çalışanı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Başkan Serkan Bakırtaş önderliğinde çok kayda değer bir hücum yaptık. Projeleri ile Türkiye’nin gündemine oturacak bir inşa haline geldi. Otomotiv sektöründe, TOBFED’in çok kayda değer STK olacağını düşünüyorum. Bu kurulun yeni yönetimle hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

TOBFED Başkan Vekili Fırat Muşlu da, “TOBFED Yüksekokul olarak bir hayalimiz vardı; 12 mektep projemiz. Bu projeyi hayata geçirip işsiz gençlerin eğitilmesi, öğrenim görmesi ve açık olan istihdama avantaj sağmak adına çalışıyoruz. Projelerimizde tüm arkadaşlarımızla elimizden geldiğimiz şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.