Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı
İSTANBUL (AA) – Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, 2018’de Türkiye otomotiv sanayi üretiminin yüzde 19’unu, ihracatının ise yüzde 18’ini gerçekleştirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sadece interaktif olarak yayınlanan rapora göre Tofaş, 2018’de Türkiye otomotiv sanayi üretiminin yüzde 19’unu, ihracatının ise yüzde 18’ini gerçekleştirdi.
Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Tofaş bu dönemde, enerji verimliliği ve yönetimi alanındaki performansını yükseltirken iş sağlığı ve güvenliği konusunda küresel ölçekte örnek bir fabrika olmayı sürdürdü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, şunları kaydetti:
“Ekonomik büyümemizi kurumsal sürdürülebilirlik performansımız ile destekleyerek tüm faaliyet alanlarımızda daha güçlü bir konuma erişmek üzere çalışıyoruz. Çalışanlarının gelişimine ve sürdürülebilirlik performansının itici gücü Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden yatırım yapmaya devam ediyoruz. 50’nci yılımızı kutladığımız 2018’de Türkiye otomotiv sanayi üretiminin yüzde 19’unu ihracatının ise yüzde 18’ini gerçekleştirdik. 2018 yılında üretim adedimiz 302 bin, ihracat adedimiz ise 244 bin olarak gerçekleşti. İç pazarda temsil ettiğimiz markaların satışları toplamı 61 bin 728 adede ulaştı. Satışlarımızda, yüzde 91’lik yerli üretim payıyla yerli satış oranında sektör lideri olmaya devam ettik.”
Geçen yıl ürettiği 302 bin bin adet araçla Türkiye otomotiv sanayi üretiminin yüzde 19’unu gerçekleştirerek Türkiye üretim lideri olan Tofaş, faaliyetlerine sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda devam ediyor.
Türk otomotiv sanayinde “Sürdürülebilirlik Raporu” yayınlayan ilk otomotiv üreticisi olan Tofaş, bu yıl da söz konusu raporunu sadece interaktif formatta yayınladı. Rapora göre, enerji verimliliği ve yönetimi konusunda Tofaş, 2018’de 60 yeni enerji verimlilik projesini hayata geçirdi. Tofaş, 79.935 GJ enerji tasarrufu ve 5 bin 383 ton karbondioksit azaltımı sağlayarak, üretimden kaynaklanan sera gazı miktarını önemli oranda düşürdü. Şirket, 2020 yılında, üretimden kaynaklanan sera gazı salınımını 2011 yılına kıyasla yüzde 30 oranında azaltmayı hedefliyor.
Sürdürülebilirlik alanındaki performansı ile BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Tofaş, 2018 yılında kurumsal yönetim çalışmalarındaki performansıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yönetim notunu 9,15’ten 9,20’ye çıkardı.
-
Motosiklet sporcusu Can Öncü Hollanda’da sahne alıyor
-
Renault MAİS'e 4 ödül
-
Tofaş, 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı
-
Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
-
Hayvanları yollardan uzak tutmak için cihaz tasarladı
-
“Güneşin azı karar fazlası zarar”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]