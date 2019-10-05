Tofaş Akademi’ye Stevie’den 7 ödül
İSTANBUL (AA) – Tofaş Akademi, uluslararası arenada almış olduğu ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tofaş’ın sosyal ve ekonomik gelişimin en önemli etkenleri arasında yer alan nitelikli insan kaynağına verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği Tofaş Akademi dünyanın en saygın iş ödüllerinden, The Stevie Awards’dan farklı kategorilerde pek çok ödül aldı.
Tofaş Akademi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da geliştirdiği yenilikçi öğrenme ve gelişim çözümleri ile The Stevie Awards for Great Employers ve Stevie International Business Awards’da 4’ü altın, 2’si gümüş ve 1’i bronz olmak üzere toplamda 7 ödüle layık görüldü.
Tofaş Akademi, sistem eğitimi, ürün eğitimi, satış eğitimi dallarında altın ödüllerin sahibi oldu. Altın ödül kategorisinde ayrıca, Tofaş Akademi Müdürü Selçuk Alimdar da “Yılın Kurumsal Akademi Lideri” ödülüne layık görüldü.
2002 yılından bu yana uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde ödüllendiren Stevie Ödülleri, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında bulunuyor. 7 farklı alanda düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri, her yıl 70'i aşkın ülkeden 10 binin üzerinde başvuru alıyor.
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Tofaş Akademi’ye Stevie’den 7 ödül
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