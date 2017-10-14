Tokalı kadın hırsızlar tutuklandı

Edinilen bilgiye takriben, Antalya’dan geldikleri öğrenilen ve Alaylar Bir Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi’nde yer alan apartmanda bir dairenin kapısını kapıyı tokayla açmaya çalışan Elmas Uçakdağ (42) ve Çağla Namlı’yı (20), apartman yöneticisi ayrım ederek yapı kapısını kilitleyip polise haber verdi. Kısa sürede durum yerine gelen ekipler iki kadını gözaltına alarak İlçe Güvenlik Müdürlüğüne götürdü. İşlemlerin gerisinde adliyeye sevk edilen iki kadın tutuklandı. Kadınlar adliye çıkışı kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalıştı. Polisin engel olduğu kadınlar Seydişehir Cezaevine gönderildi.