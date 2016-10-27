Tokatın sembolü kırkbadallar da restorasyon

Alipaşa Mahallesi’nde yer alan Kırkbadalları Projesi ile ilgili Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Mahalle Muhtarı Kemal Tavsiye ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belediye başkan adaylığı sürecinde projeleri arasında yer alan kırkbadallar projesini başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını açıklayan Başkan Eroğlu, “99 badalın olduğu bu yerde yapılan incelemeler ardından badal sayısı yüzküsür tane olacak. Buranın tarihi eskilere dayanıyor, tam tarihini bulmak fazla olası değil. Zamanla merdivenin olduğu bölgede değişiklikler, eklemeler olmuş. Son 60-70 yıldır eskisi ile kalan bir yerdi. Bizde bu eskiyi günümüz şartları ile yenilerken üstelik da görsellik katarak, kırkbadalları kendinden laf ettirecek mekan haline getirilim istedik. 443 bin TL’ye ihalesi yapıldı ve firma göre araştırmalar başlatıldı” dedi.

Başkan Eroğlu, daha aşağı inşa çalışmalarının arkasından yaklaşık 4-5 aylık sürede kırkbadalları projesini tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, “Buradaki projemiz çok daha büyük. Hac dağı denilen bölgeye seyir terası yapılarak, kırkbadalları oraya dek uzatmayı düşünüyoruz. 5-6 evle ilgili kamulaştırma çalışmamız var. Hem bu alandaki evlerin dış cephe giydirmelerini yapıp tarihi bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Nurhan İçmez