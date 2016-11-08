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Tokatta 3.6 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye takriben, Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde saat 18.55’te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08 Kasım 2016 Salı, 20:50
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye takriben, Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde saat 18.55’te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen zelzele Reşadiye ve Niksar ilçelerinde hissedildi. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, depremi hafif şekilde hissettiklerini, ilçede depremin herhangi bir hasara yol açmadığını kaydetti. 

Nurhan İçmez
 

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