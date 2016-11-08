Tokatta 3.6 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye takriben, Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde saat 18.55’te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen zelzele Reşadiye ve Niksar ilçelerinde hissedildi. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, depremi hafif şekilde hissettiklerini, ilçede depremin herhangi bir hasara yol açmadığını kaydetti.

Nurhan İçmez

