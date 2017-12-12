Tokat’ta FETÖ’nün yurdu, okul oluyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan Fetullhaçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nın öğrenci yurdu olarak kullandığı ilçe merkezinde bulunan Müftü Mahallesindeki binanın ilkokula çevrilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız ile birlikte Atatürk İlkokulu’nun taşınması planlanan binaya giderek çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Üçer, “Bu bina önceden FETÖ’ye bağlı bir öğrenci yurdu idi. Müftü Mahallemizde de okul ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Bu doğrultuda çalışmalarımızı ve girişimlerimizi yaparak burasının İlkokul olarak hizmet vermesini sağladık. Bugün çok hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız 2017-2018 eğitim yılının ikinci döneminde eğitim öğretime başlamasını sağlamaktır” dedi.

Dursun Ekrem Er