Tokat'taki trafik kazası

– Turhal ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Erbaş Uzel ile anne ve babası toprağa verildi

YOZGAT (AA) – Tokat’ın Turhal ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, memleketleri Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Davutlu köyünde defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Piyade Uzman Erbaş Muhammet Uzel (21) ile babası Adil (61) ve annesi Neriman (55) için cuma namazının ardından köy mezarlığı yanındaki meydanda cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Uzel ailesinin fertleri köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Cenaze namazına, ailenin yakınları, Akdağmadeni Kaymakamı Hakan Ezgi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Tarık Lök, Askerlik Şube Başkanı Teğmen Nusret Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bitlis Tatvan Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Erbaş Muhammet Uzel’in, Tokat’a izinli geldiği, bir gün önce söz kestikleri ve yüzük alışverişi için Amasya’ya gittikleri öğrenildi.

Dün, Muhammet Uzel idaresindeki 38 BN 089 plakalı otomobil, Tokat-Amasya karayolunun Kuruçay mevkisinde karşı yönden gelen Serdar Şahin’in kullandığı 60 HT 764 plakalı yolcu otobüsüyle çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan babası Adil ve annesi Neriman Uzel ölmüştü. Araçlarda bulunan Şükran Avcı, Derya Ceylan ve Aslıhan Tor yaralanmıştı.