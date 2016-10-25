TOKİ Başkanı Turan, Eskişehir'deki stadı inceledi

ESKİŞEHİR (AA) – Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Eskişehir’de 35 bin kişilik stattaki çalışmaları inceledi.

Stattaki incelemenin ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Turan, Eskişehir’deki stadın TOKİ’nin şantiyeleri arasında önemli yerlerden biri olduğunu belirtti.

Ufak tefek eksikliklerinin tamamlandığını, stadı Gençlik ve Spor Bakanlığına teslim edeceklerini anlatan Turan, “Birkaç hafta içerisinde bakanlığın uygun gördüğü bir tarihte eksikleri tamamlanıp, stat Türk sporuna hizmet edecek. Bu 35 bin kişilik stat, modern ve bir mühendislik harikası. Çelik sisteminden, seyir tribünlerinin olduğu yerlere kadar birçok teknik detayı var. Sporseverler, burayı gördüğünde bu stadın farklılığını anlayacak. Çim saha şu anda bile futbol oynanacak durumda getirildi. Stat, kısa zamanda Türk sporuna ve Eskişehirlilere hizmet edecek.” diye konuştu.

Turan, Eskişehir’de 765 yataklı hastanenin inşaatının devam ettiğini de sözlerine ekledi.