TOKİden memnuniyet dava sayısını düşürdü

Vatandaşların Başbakanlık Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) memnuniyeti, açılan dava sayısındaki düşüşle kendini gösterdi. TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada idarenin her dönemde sağlam yapılar inşa eden, önemli çalışmalarla büyük bir ihtiyaca yanıt veren bir kuruluş olduğunu belirtti. İdareye açılan yetersiz ve kusurlu meslek davalarında geçen yıla tarafından azalma olduğuna dikkat çeken Turan, “İdaremize açılan davaların azalması kalitemizin arttığını ve vatandaşlarımızın TOKİ’den hoşnut olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Turan, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Kuşkusuz yıllar içinde eksikler oldu fakat hangi sektörde olursanız olun üretimleriniz o günün idareli ve sosyal olanak ve kabiliyetleri ile doğru orantılıdır. Herkesten önce bu eksikleri biz idare olarak tespit ettik, giderme, onarım hamlesi içine girdik. Bu hamlemizin sonucunu aldık. Geçtiğimiz sene yetkisiz ve kusurlu işlerden ötürü İdaremize 510 dava açılmıştı. Bu sayıyı 2016 yılı içerisinde 354’e indirdik. Dünden daha iyisini, daha kalitelisini gerçekleştirmek için çabalıyoruz. Bizden sonraki yıllarda bizim yaptıklarımızdan daha iyisi de kesinlikle yapılacaktır.”

“Konut üretiminde özellik ve süreç ön planda”

Konutların vatandaşlara geç teslim edilmesinden nedeniyle da İdareye geçmiş yıllarda davalar açıldığını söyleyen Turan, “Bugün bu davaları en aza indirdik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Konutların geç tesliminden dolayı geçen sene İdareye bin 261 dava açıldığını aktaran Turan, şöyle konuştu:

“Bu yıl sosyal ev üretiminde tüm zamanların rekorunu kırdık. Bunun yanında geç teslimden nedeniyle İdaremize açılan davalarda önemli bir düşüş oldu. 2016 yılında geç teslim tarihinden dolayı İdaremize 436 dava açıldı. Davaların bu şekilde azalması, yalnızca ev yapı etmediğimizin göstergesidir. Idare olarak artık konut üretimimizi artırırken, niteliğe ve sürece de tartma veriyoruz.”

“Dava sayısı azalıyor”

TOKİ Başkanı Turan, bu yıl 60 bin ev hedefini aşan İdarenin kalitesi ve meslek gücüyle gelişimini sürdürdüğünü vurguladı. Kurulduğu yıldan bu yandan İdareye 45 bin 163 davanın açıldığına, bu sayının son yıllarda düşüşe geçtiğinin gözlemlendiğine dikkat çekici eden Turan, İdareye karşı açılan davaların bilhassa 2011 yılından itibaren azaldığını söyledi. Turan, “İdaremize 2011 yılında 13 bin 283, 2012 yılına 4 bin 990, 2013 yılında 4 bin 644, 2014 yılında 3 bin 362, 2015 yılında 2 bin 746 dava açıldı. Bu sene ise İdaremize toplamda bin 684 dava açıldı. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor, gün geçtikçe vatandaşlarımızın idaremizden memnuniyeti artıyor” değerlendirmesini yaptı.

TOKİ’ye bu sene açılan davaların içeriğine ilişkin bilgiler şöyle:

“Alacak-Göçmen davası 9, eksik ve kusurlu iş 354, geç teslim 436, terhis 27, alacak 78, artma oranı 58, canice 1, öteki 21, icra 44, yönetimle ilgili işlemin iptali 214, yönetimsel işlemin iptali (personel) 20, işçi alacakları 197, kamulaştırma bedeli tespit ve tescili 3, devletleştirme sebebiyle tazminat 110, maddesel tazminat 19, ortaklığın giderilmesi 7, tapu iptali ve tescili 58, kayıt 1, saptama 27.”

İlker Turak