Tom ve Jerry’deki bilinmeyen Filistin – İsrail detayı

Siyer Vakfı’nın organize ettiği ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan “Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film ve Senaryo Yarışması”nın Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına katılan Sanatkâr – Çizer Şafak Tavkul Dünya genelinde yaşanan vekalet savaşlarını ünlü çizgi film karakterleri Tom ve Jerry üzerinden örneklendirdi.

Aileleri uyardı

Tavkul sinemanın dünya genelinde ciddi bir propaganda anlayışı içerdiğine uyarı çekerek özellikle aileleri çizgi film üzerinden uyardı. 1988 yılından bu yanlamasına çizgi film ile uğraştığını hatırlatan söz konusu çizgi filmin İsrail’in kuruluş yıllarına denk getirildiğini ve karakterlerin de iki ülkeli temsilcilik ettiğini söyledi. Tavkul, “ Çizgi film, fazla sorgusuz sualsiz evlere gizli girebilen bilhassa ailelerin fazla önemsemediği,’ nasılsa çizgi filmdir’ diye çocuklarına seyrettirdiği fakat ardından çok önemli planlamalarla üretilen silahtır. Mesela çizgi filmin arkadaki planında ne dek tehlikeli kurgularla sunulduğunu söyleyeyim. İran Kültür Bakanı’nın Danışmanı Hasan Bulgari’nin desteklediğim bir tezi vardır: mesela: Tom ve Jerry 1947 yılında yapılmış bir çizgi filmdir. Bütün İsrail’in kurulduğu yıla denk kazanç. Orada kastedilen Tom evin reel sahibidir fare ise dıştan gelendir. Ve biz orada dıştan geleni sevmeye yönlendiriliyoruz çünkü fare daha zeki ve her işin altından kalkan. Evin hakiki sahibi kediyi ise aşağılıyoruz. Orada kastedilen kedi Filistin’dir fare ise İsrail’dir. Ansızın akıla gelen fikirlerle yapılmıyor bu filmler.”

Alev Hamitoğulları – Fatih Gavuz