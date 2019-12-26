Tomarza Belediyesi esnafla toplantı düzenledi
KAYSERİ (AA) – Tomarza Belediyesi ile Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, ilçe esnafının sorunlarının değerlendirildiği toplantı düzenledi.
Belediyedi toplantıya, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat, belediyenin birim amirleri, encümen üyeleri ve esnaf katıldı.
Başkan Şahin, "Esnafımız taleplerini dile getirdi. Meclis üyelerimiz ve teknik ekibimizle birlikte değerlendirme yaparak sorunlara çözüm üreteceğiz." dedi.
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