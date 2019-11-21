Tomarza emniyetinden öğrencilere yönelik kültürel gezi
KAYSERİ (AA) – İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Tomarza İlçe Emniyet Amirliğince yürütülen "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Geleceğe Atılan İmzalar Projesi” kapsamında, kısıtlı imkanlara sahip öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.
Proje kapsamında 20 öğrenci servislerle kent merkezine getirildi. Sabah kahvaltısı ile başlayan etkinlikte öğrenciler, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde ve Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler ile rehberler eşliğinde Hunat Camii, Cumhuriyet Meydanı, müze gibi tarihi ve turistik yerleri gezerek bilgiler aldı.
Ayrıca, Erciyes’te teleferiğe binen, Kadir Has Stadyumunu gezen öğrenciler son olarak sinemaya giderek vizyondaki filmleri izledi.
-
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
-
Şehit polisin eşine Devlet Övünç Madalyası verildi
-
Yerli “Sayısal Motor Kontrol Sistemi” geliştirmek için iş birliği anlaşması imzalandı
-
Tomarza emniyetinden öğrencilere yönelik kültürel gezi
-
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vefat etti
-
Çubuk’ta otomobil devrildi: 1 ölü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.