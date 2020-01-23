Tomarza'da Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Tomarza ilçesinde düzenlenen Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Kaymakamlık binasındaki toplantıda, metruk bina tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmalar gözden geçirilerek yürütülen iş ve işlemler değerlendirildi.
Uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemi kurulması ile cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmaların gözden geçirildiği toplantıda, öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kamerası kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, entegrasyonu sağlanamayan okullarda ise güvenlik kamerası kurulmasına ilişkin son durum ele alındı.
Okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamaların değerlendirildiği toplantıda, özellikle okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, oyun salonu, internet kafe ve benzeri yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmaların kontrol edilmesi görüşüldü.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin öneminin konuşulduğu toplantıda, gençleri etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin gözden geçirilmesi değerlendirildi.
Toplantıya, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, Emniyet Amiri İsmail Özdal ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
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Tomarza'da Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı
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