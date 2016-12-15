Top topladıkları takımın şampiyonluğu için ter döküyorlar

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un altyapısından yetişen, daha önce kırmızı-siyahlı takımı tribünden destekleyen, bazı maçlarda da top toplayıcılık yapan futbolcular Hasan Hüseyin Acar (21), Dorukhan Toköz (20) ve Furgan Polat (19), şimdi şampiyonluk mücadelesi veren Eskişehir temsilcisinin formasını terletiyor.

Altyapısından yetiştiği Eskişehirspor ile 2013 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Hasan Hüseyin Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda babası, arkadaşları ve yakınlarıyla Eskişehirspor maçlarını tribünden izlediğini söyledi.

Eskişehirspor’un altyapısında forma giyerken A takımın bazı maçlarında top topladığını aktaran Hasan Hüseyin, şöyle konuştu:

“Altyapıda takım kaptanlığı görevinde de bulundum. Allah’ın izniyle A takıma kadar yükseldim. Şimdi her şey çok güzel gidiyor. Tribünden takımımı desteklediğim için taraftarımızın nasıl bir duygu içinde olduğunu biliyorum. Eskişehir’in çocukları olarak taraftarımızı sahada temsil ediyoruz. Taraftarımızın sahada forma giymiş hali gibiyiz. Yeni stat inşaat halindeyken babamla konuşurduk. ‘Bu statta forma giymek nasip olur mu?’ diye çok konuştuk. Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla açılışı yapılan yeni stadımızda ilk golü de ben attım. Bu çok güzel ancak Eskişehirspor forması giymek her şeyden güzel. Eskişehirspor ile Süper Lig’e çıkarak, senelerce burada forma giyip, takımın kaptanlığını yapmak istiyorum.”

– “Babadan gelen Eskişehirspor sevdası var”

Kırmızı-siyahlı takımın altyapısından A takıma geçen yıl dahil edilen Dorukhan da 13 yılının geçtiği Eskişehirspor’un altyapısındaki her çocuğun hayalinin A takımda forma giymek olduğunu vurguladı.

Takımda forma giymesiyle hayalinin gerçekleştiğini anlatan genç oyuncu, “Eskişehirspor’da ilk kez teknik direktör Samet Aybaba döneminde forma giydim. Bu kentin çocuğuyuz. Üstümüze düşenin en iyisini yapmak istiyoruz. Babamın zoruyla taraftar olarak gittiğim deplasmanlara zamanla kendi isteğimle gittim. Bütün taraftar gruplarında arkadaşlarım var. Babadan gelen Eskişehirspor sevdası var. Taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Stadımızı dolduruyorlar. Türkiye’nin en iyi stadına sahibiz. Kimsenin gözü arkada kalmasın, Eskişehirspor şampiyon olacak.” ifadelerini kullandı.

– “Avrupa’da futbol oynamayı hedefliyorum”

Geçen yıl kırmızı-siyahlı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Furgan ise yıllarca altyapıda oynadığı Eskişehirspor’u tribünden desteklediğini ve top toplayıcı olarak bazı maçlarda görev yaptığını bildirdi.

A takımda forma giyme hayalinin bu yıl gerçekleştirdiğini belirten Furgan, şunları kaydetti:

“Bu hayalimi gerçekleştirdim. Taraftar olarak kırmızı-siyahlı renkleri desteklediğim için bu takıma gönül verenleri iyi anlıyorum. Şampiyon olup, bu stattan Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Takımın en genç oyuncusu olarak ağabeylerimi örnek alıyorum. Eskişehirspor’da kupa kaldırıp, milli takıma yükselerek, Avrupa’da futbol oynamayı hedefliyorum.”