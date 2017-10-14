Topbaş istifasının ardından soluğu Bodrum’da aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Kadir Topbaş, İstanbul’daki işlerini bitirir bitirmez eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte Bodrum’a geldi. Bodrum’u gezen Topbaş, Bodrum Kalesini gezmek için için çarşıya indi. Kalenin kapısından içeri alınmayan Topbaş, sonra vatandaşlarla sohbet etti. Kalenin restorasyon çalışmaları sebebiyle yerli ve yabancı turistlere kapatılan Kale geçici bir vakit hizmet veremediği için Topbaş, kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Bir müddet kale hakkında data bölge Topbaş, sonra vatandaşların baş döndürücü bakışları arasında çarşıdan ayrıldı.

Eren Ayhan