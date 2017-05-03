Topbaş Samsun’da direksiyona geçti

Başkan Kadir Topbaş, Samsun Golf Sahası ve AK Parti İl Başkanlığının arkasından Samsun Valisi İbrahim Şahin’i ziyaret etti. Samsun Valisi İbrahim Şahin’i makamında ziyaret eden Başkan Kadir Topbaş, valiliğe Samsun Büyükşehir Belediyesinin davetli aracını kullanarak geldi. Valilik önünde kısa bir konuşmanın gerisinde valilik haysiyet defterini imzalayan Başkan Topbaş, valilik makamına geçti. Başkan Topbaş’ı makamında ağırlayan Vali Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Pak olmasıyla kendini açıklama etmiş bir şehir”

Samsun’da fazla önemli bir başkalaşım olduğunu gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Pak olmasıyla kendini açıklama etmiş bir kent. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’ı ve ekibini tebrik ediyorum. Burada yapılan çalışmaların Türkiye’de de öbür yerlere taşıdığının farkındayız. Valimizi önceden de biliyoruz. Çalışkanlığıyla, başarısıyla bir ivme kazandıracağını biliyorum. Sayın Valimiz çok saldırı, işine düşkün ve ön görüsü olan bir insan. İnanıyorum ama Başkanımızla birlikte keza lokal ayrıca hükümeti temsilen güzel işler yapacaklardır. Samsun geçmişte olduğu gibi güzel günlerini yakaladı ve yakalayacaktır” dedi.

“Türkiye daha farklı noktalara gelecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye geri dönüşünü değerlendiren Topbaş, “Cumhurbaşkanımız partimizin kurucu genel başkanıdır. Cumhurbaşkanımızın ‘sevdam, aşkım’ dediği partisiyle her tarafta buluşması bizi parti mensupları olarak mutlu etti. Ben zaten Cumhurbaşkanımız ile birlikte 40 yılı aşkın siyasette birlikteyim. Kendisinin o iradesi, azmi, gayreti ve cesareti Türkiye’yi acilen bulunduğu noktaya getirdi ve daha da ileriye taşıyacaktır. Halkımızın da olur verdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de Türkiye fazla daha öbür noktaya taşınacak ve partili cumhurbaşkanlığın ilk adımı atıldı. Kendisinin zaten gayretini ve başarısını biliyoruz. İnanıyorum ki, partimizde bu vesile ile çok daha yeni alıştırma süreçlerine girecek. Çünkü Cumhurbaşkanımızın geçmişte il başkanlık döneminde olsun, gençlik başkanlığı döneminde olsun ve bulunduğu her kademede yeni stratejiler ve yeni egzersiz metotları ortaya koyacak bir vizyona sahip kendisi. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de Türkiye’nin geleceğe taşınması konusundaki siyasette yeni ufuklar açılması konusunda manâlı izler bırakacaktır” diye konuştu.

“Arkada olduğunuz süre iyi göremiyorsunuz”

Araç kullanmayı sevdiğini açıklayan Topbaş, “Bir De meşguliyet değiştirdiğiniz zaman dinlenebiliyorsunuz. Kentin trafiğini kanımca yaşamak istedim. Başkanımız Yılmaz da müsaade ettiler ve direksiyon başına geçtim. Beraber sohbet ettik hem de kenti bu vesile ile daha da dar görebildik. Arkada olduğunuz süre böyle iyi göremiyorsunuz. Önde olunca kente dokunmuş ve yaşayan oluyorsunuz. Biz de gördük ve yaşadık. Güzellikleri tattık ve şehri biraz daha yakın bilinen” ifadelerini kullandı.

Topbaş, kendi yaptığı karakalem çalışmasını armağan etti

sonra Vali Şahin, Başkan Topbaş’a Samsun Olgunlaşma Enstitüsünde üretilen el işi çanta armağan etti. Başkan Topbaş da Vali Şahin’e kendisinin karakalemle yaptığı İstanbul’u resmeden bir çalışmayı armağan etti.

Kenan Akyüz

