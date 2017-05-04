Topkapı Sarayı bahçesi çocuk şenliğine sahne oldu

İstanbul’un çeşitli okullarından bir araya gelen çocuklar, 8’inci Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri zarfında Topkapı Sarayı bahçesinde doyasıya eğlendiler. Öğretmenleri eşliğinde birinden öbür oyunlar oynayan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Çuval yarışından, millet oyunlarına, çember oyunundan uçurtma uçurmaya değin birçok oyun oynayan çocuklar az daha oyuna doydu. Ilk kez Topkapı Sarayına gelen çocuklar, sarayı da görmenin mutluluğunu yaşadı.

Çocukların İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz denetiminde yaptıkları uçurtma ise tarihi bir tartı taşıyor. Ilk kez 1582 yılında Sultan 3. Murat’ın oğlu şehzade Mehmet’in sünnet düğünü törenlerinde Sultanahmet’te uçurulan Simurg kuşu tasarımlı uçurtma bu defa çocukların elinde yeninden Topkapı sarayında uçuruldu.

Oldukça eğlendiklerini söyleyen çocuklar, etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Halen içinde bir çocuk taşıdığını bildiren İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz, “Bugün 8’inci Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri çerçevesinde Topkapı sarayındayız. Böylece fazla etkinlik yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Atölyelerimiz var orada uçurtma yapıyoruz. Yaptığımız uçurtmanın üstünde çocuklar kadar çizilen Simurg kuşu tasarımı var. Simurg kuşu birincil defa 1582 yılında Sultan 3. Murat’ın oğlu şehzade Mehmet’in sünnet düğünü törenlerinde Sultanahmet’te uçuruldu. Bizde bunun üzerinden yola çıktık. Uçurtmalarımızı yaptık. Çocuklarla oyunlar oynayıp eğleniyoruz” diye konuştu.

Mehmet Altunışık