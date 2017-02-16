Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar şaşırttı

ANKARA (AA) – Başkentte metro, Ankaray ve belediye otobüslerinde yolcuların unuttuğu televizyondan matkaba, dizüstü bilgisayardan bisiklete, fotoğraf makinesinden iş ekipmanlarına kadar pek çok eşya görenleri şaşırtıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, her gün 1 milyonun üzerinde Ankaralının seyahat ettiği otobüsler ve raylı sistem araçları, günlük seferlerini tamamladıktan sonra temizleniyor. Bu sırada yolcular tarafından unutulan veya düşürülen eşyalar, şoförler ve hareket görevlileri tarafından tespit edilip kayıt altına alınıyor. Aynı şekilde raylı sistem araçları olan vagonların temizliği yapılırken bulunan eşyalar, ilgililere teslim edilerek muhafaza ediliyor.

– Kayıp eşyalar 1 yıl boyunca muhafaza ediliyor

EGO kayıp eşya bürosunda teslim alınan unutulmuş eşyaların sahiplerine ulaşılmaya çalışılıyor. Sahibi bulunamayan eşyalar 15 günlük periyotlar halinde EGO Genel Müdürlüğünün “www.ego.gov.tr/ kayıp eşya” internet adresinde listelenerek ilan ediliyor.

Sahibi bulunmayan eşyalar EGO tarafından 1 yıl boyunca saklandıktan sonra, açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor. Başkentte 2016 yılının başından beri otobüslerde 5 bin 538 lira, 5 avro ve 272 dolar bulundu. Unutulan eşyaların başında, cüzdan geldi. Otobüslerde 136 cüzdan, 58 cep telefonu, 35 gözlük unutuldu, matkap ve bisiklet de unutulan eşyalar arasında yer aldı.

– 25 Şubat’ta satışa çıkarılacak

Sahipleri 1 yıl süreyle bulunamayan bu eşyalar, EGO tarafından 25 Şubat Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesi içinde yapılacak açık artırmayla satışa sunulacak.