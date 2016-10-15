Toplumsal bilinç arttıkça “gereksiz çağrı” azalıyor

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, acil çağrılarla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmaları sonucu 112 Acil Çağrı Merkezine gelen gereksiz çağrılarda son 3 yılda hissedilir şekilde azalma yaşandığı bildirildi.

Kırşehir Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selim Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilot iller arasında bulunan Kırşehir’deki merkezin 2013 yılında kurulduğunu anımsatarak, önce 110 itfaiye, daha sonra 112 Acil Sağlık ve 122 AFAD numaralarının sisteme dahil edildiğini söyledi.

155 Polis İmdat ve 156 Jandarma hatlarının koordinasyonun da sağlandığını belirten Yılmaz, tüm çağrıların kayıt altına alınarak en hızlı şekilde hizmet verilmeye çalışıldığını dile getirdi.

112 Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi yönünde bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını anlatan Yılmaz, gerek basın yayın yoluyla gerekse broşür, afiş gibi yayınlarla vatandaşlar arasında farkındalık oluşturmaya gayret ettiklerini aktardı.

Belirli periyotlarla yapılan bilgilendirme çalışmalarının, bu konuda toplumsal bilinç oluşmasına da katkı sağladığına işaret eden Yılmaz, bu sayede gereksiz ve asılsız çağrılarda düşüş meydana geldiğini vurguladı.

Yılmaz, “112 Acil Çağrı Merkezimize 2014 yılında 332 bin 451 çağrı geldi. Bunun 54 bin 287’sini gerekli, 278 bin 154’ünü de gereksiz çağrılar oluşturdu. Geçen yıl alınan 321 bin 563 çağrıdan 57 bin 961’i gerçek çağrı, 263 bin 602’si de gereksiz çağrı olarak kayıtlarımıza geçti. Bu yılın ilk 9 ayında ise 221 bin çağrı alındı. Bunlardan 38 bin 801’i gerçek çağrı, 182 bin 303’ü gereksiz çağrı olarak belirlendi.” ifadelerini kullandı.

Gereksiz çağrıların daha da azaltılabilmesi için özellikle akıllı telefonların çocuklara verilmemesi uyarısını dile getiren Yılmaz, aynı olay ile ilgili birden çok kişinin çağrı merkezini aramamasının da etkili olacağını sözlerine ekledi.