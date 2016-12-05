Toplumun Suriyeli sığınmacılara bakış açısı masaya yatırıldı

Suriyeli sığınmacılara karşın toplumun algısını değer biçmek amacı ile yapılan ‘Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Kavrama ve Tutumlar’ isimli araştırma netice toplantısı Ankara Üniversitesi ATAUM konferans salonunda düzenlendi.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Incelemeler Merkezi (TEAM) kadar University of Büyük Kasaba işbirliği ile yürütülen ve British Academy Newton Fonu göre desteklenen ‘Suriyeli Sığınmacılara Karşın Algı ve Tutumlar’ konulu araştırmanın ön sonuçları İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Haluk Levent, Doç.Dr. Banu Kavaklı Birdal ve Yrd. Doç. Dr. Tuba Demirci Yılmaz göre kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye’de yerel nüfusun 5 yıldır takriben birlikte yaşadığı Suriyelilere aleyhinde algı ve tutumları saptamaya karşın olarak, yaklaşık bir buçuk sene boyunca çoklu yöntem kullanarak yapılan araştırma, ‘karşılıklı dostane koşullar nasıl sağlanır, olumsuz şartlar nereden kaynaklanıyor, geleceğe nasıl bakmalıyız?’ Gibi sorulara yanıt vermeyi ve konuya ilişkin politika önerileri belirlemeyi amaçlıyor.

“İklim yıkımı son derece manâlı bir faktör”

Uzun zamandır ayrıca Türkiye’yi ayrıca de dünyayı etkileyen ayrıntılı bir göç dalgası olduğunun altını çizen İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi TEAM Direktörü ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Levent, “Bunun iki tane temel nedeni var. Birincisi, gerçekte küresel ölçekte meslek gücü piyasalarında meydana gelen gelişmeler, artış problemleri, krizin devam etmesi ve devam edecek olması, ikincisi de, iklim yıkımı; İklim yıkımı son derece manâlı bir etken” diye konuştu. Göç sorununun Türkiye açısından da sürgit devam edecek bir problem olduğunu söyleyen Levent, bu problemi karşılamak için ülkelerde esas iki tane esas sorun alanı olduğunu ifade ederek, “Bunlardan birincisi, kurumsal kapasite tatmin edici mi? İkincisi, insanlar bu cins göçlere karşı hazır mı? Bu iki alanda devletlerin etkinlik göstermesi gerekiyor. Bu etkinliklerin ortaya çıkması için de tekrar bir data zemini oluşturulması gerekir. Bu incelemeler da bu veri zeminini oluşturmak için önemlidir” açıklamasında bulundu.

“Gerçeği yansıtmayan, yanlış bilgiyle de beslenen durumlar söz konusu”

Toplumda Suriyeli sığınmacılara yönelik birçok hatalı algının olduğuna dikkat çeken İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doçent Dr. Banu Kavaklı Birdal, “Her ne kadar coğrafi ve dini yakınlıktan kaynaklanan bir acıma şehvetli olsa da birlikte yaşama yönünde çok kuvvetli bir inisiyatifin oluşmadığını gördük” dedi.

Banu Kavaklı Birdal, Bu projede başta öğrenmeye çalıştıkları şeyin Türkiye halkı beş yıldan beri birlikte yaşamakta olduğu Suriyeli sığınmacılara nasıl yaklaşıyor, ne gibi algılar oluşturuyor, nasıl tutumlar belirliyor ve eğer bunlar kin ve önyargılarla ayrımcılığa sebep oluyorlarsa bunun önlemek için neler yapılabilir, politika üreticilere ne gibi önerilerde bulunulabilir gibi sorularla başladıklarını belirterek, çalışmada epeyce yararlı olabilecek sonuçlara ulaştıklarını açıklama etti. Birdal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Suriyelilerin büyük sayılarla Türkiye’ye antre yaptığı andan beri toplumda işini kaybetme korkusu var. Çünkü Suriyeliler kayıt dışı çalışıyorlar ve daha uzuz iş gücü olarak işlerinin elinden alınacağını düşünüyor ve bundan dolayı üzüntü duyuyor. Sokakların artık daha eksik güvenli olduğunu düşünenler var. Suriyeli çocukların çalışmasından sokaklarda dilencilik yapmasından rahatsızlık duyanlar var, bir de doğrusu yanlış ve yetersiz bilgiden kaynaklanan kimi kültürel uyuşmazlık ve algıları var. Yani, ‘Suriyeliler temiz değiller’, ‘temizlik anlayışları bizimle uyuşmuyor’, ‘kadın erkek ilişkileri bizimki ile uyuşmuyor’, ‘kültürel uyuşmazlıklarımız var’, ’salgın hastalıklar Suriyeliler geldiğinde beri yayıldı’ gibi gerçekte gerçeği yansıtmayan, hatalı bilgiyle de beslenen durumlar söz konusu.”

“En büyük sorunlardan birisi dil meselesi”

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Yrd. Doç. Dr. Tuba Demirci Yılmaz ise Suriyeli sığınmacıların sıklıkla karşılaştıkları sorunlardan birisin de Türkçe dil öğrenme meselesi olduğuna sinyâl ederek şunları söyledi: “Türkiye gerçekte göçle sabit bir toplum, bir göç geçmişi var. Ciddi manada mülteci göçüne de tanıdık olmayan bir toplum değil. Dolayısıyla Suriyeli sığınmacılar sahiden tekrar mülteci göçü özelliği belirten fakat yüksek sayıda büyük bir nüfusu ifade ediyor. Türkiye göç ile resmileşmiş bir ülke fakat göçün bilhassa sorunlu tarafıyla uğraşacak siyaseti az önce geliştirilmiş yok. Siyasetten kastım politika önerileri kesinlikle. En manâlı bölge Türkçe dil öğretimi meselesi; Suriyeliler ülkelerindeki kriz yatışmadan kuşkusuz ülkelerine geri dönemeyecekler. Geri dönememe halinin de yarattığı bir takım problemler var. Bu problemlerin sıklıkla yaşandığı alan dil meselesi. Bilhassa Suriyeli çocuklara eğitim çağındakilere ve eğitim çağını aşmış çalışan nüfusun önemli anlamda Türkçe dil öğretimi gibi bir sorunu var. Türkçe öğrenmek istiyorlar fakat Türkçe öğrenebilecek kanalları oldukça kısıtlı.”

