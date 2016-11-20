Toprağa gömülü iş makinelerine ulaşıldı

AFAD yetkililerinden alınan bilgilere tarafından, enteresan altındaki iş makinelerinin gömülü olduğu yer saptandı. Enkaz altında kalan 11 işçiye gelmek için dün geceden beri kesintisiz sürekli incelemeler, sabahtan erken saatlerde fazla sayıda iş makinelerinin enteresan bölgesine getirilmesiyle 7 farklı noktada yoğunlaştı. Çok sayıda ambulans da durum yerinde hazırlanmış bekletilirken, işçilerin ailelerinin gürültüsüz bekleyişi sürüyor.

İşçilerden 13’ü evli ve 35 çocukları var

Şirvan ilçesi Maden köyünde yer alan bakır maden ocağında meydana gelen göçükte 16 işçi toprak altında kalmış, yapılan çalışmalarda 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı. 11 işçinin bulunması için ise çalışmalar defalarca devam ediyor. Göçük altında kalan 16 işçiden 13’ünün evli ve toplam 35 çocukları olduğu belirtildi.

Mehmet Niyazi Deniz

