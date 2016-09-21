Toronto'daki “The Kennedy Condominiums” projesinin satışları başladı

İSTANBUL (AA) – Akman Holding tarafından Kanada’da kurulan SAMM Developments’ın Toronto’da hayata geçirdiği “The Kennedy Condominiums” projesinin Türkiye satışları başladı.

Akman Holding ve SAMM Developments Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akman, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, 600 milyon dolar yatırım tutarıyla hayata geçirilen projenin Toronto’nun “en büyük konut projesi” olma özelliği taşıdığını söyledi.

The Kennedy Condominiums projesinin Türkiye’deki müşteriler için avantajlı fiyat ve finansman koşullarıyla satışa sunulduğunu ifade eden Akman, projede daire büyüklüğünün 50-100 metrekare, fiyatların da 250-400 bin Kanada doları arasında değiştiğini bildirdi.

Akman, 4 blokta bin 320 daire, otel ve iş merkezinden oluşan projenin, konum olarak Toronto’nun merkezi bir bölgesinde bulunduğunu, 370 daireden oluşan ilk bloğun ilk etabının Kanada’da geçen temmuz ayında satışa çıktığını ve 2 gün gibi “rekor” bir sürede satıldığını söyledi.

Kanada’da satışı devam eden 330 dairelik ikinci etabın yüzde 65’inin de şimdiden satıldığını belirten Akman, “Projenin Kanada’daki satışlarında olağanüstü bir taleple karşılaştık. Kanada’da oluşan fazla talebe rağmen ikinci etaptaki 100 daireyi Türkiye’den müşterilere ayırdık. Türkiye’deki müşterilerimiz için lansmana özel avantajlı fiyatlar sunuyoruz.” diye konuştu.

– “Kanada’da Türklere yatırım yapma imkanı çok uygun”

Ali Akman, Kanada’da inşaatta İtalyanların ön planda olduğu dikkate alındığında bir Türk yatırımcının bölgede oluşan talebe cevap vermekte büyük başarı göstermesinin önemli ve gurur verici olduğunu, bu durumun, Türk inşaat ve müteahhitlik sektörü için de büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Projenin yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Akman, “Kanada’da yabancılar ödemenin yüzde 35’ini peşin yapıyorlar, yüzde 65 mortgage kredisi alabiliyorlar. Ayrıca, kira garantisi de verilebiliyor. Aylık 1.400 Kanada doları kira getirisi bulunuyor. Kanada’da Türklere yatırım yapma imkanı ve şartları çok uygun.” dedi.

Projede teslimatlara 2019 yılında başlayacaklarını bildiren Akman, ülkede inşaat sektörünün her yıl yüzde 7-8 aralığında büyüdüğünü ve yıllık 250 bin göçmen kabul etmesi nedeniyle Kanada’da sürekli konut talebi bulunduğunu ifade etti.