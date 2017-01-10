Toroslar'da hayvancıların kar altında zorlu yaşamı

KARAMAN (AA) – MEHMET ÇETİN – Karaman’da Torosların etekleri̇nde kurulu yaylalarda yaşayan vatandaşlar bir yandan kar yağışına sevinirken, diğer yandan da karın getirdiği zorluklarla mücadele ediyor.

Çetin ailesi, merkeze bağlı Çukurbağ Köyü Kısıkboğaz mevkisinde 35 senedir küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. Yaz, kış koyunlarıyla birlikte yaylada yaşayan ailenin yaşamı, kış ayları geldiğinde daha da zorlaşıyor. Ailenin tek gelir kaynağı küçükbaş hayvanları. Havanın iyi olduğu günlerde otlamak için meraya çıkan hayvanlar, kar her tarafı kapladığında mecburen ahırda besleniyor.

Ailenin mesaisi, sabah hayvanların yemlenmesiyle başlıyor. Koyun ve keçiler yemlendikten sonra hasta hayvan olup olmadığı, yeni yavrulayan hayvanlar ve doğumu yakın olanlar takip altına alınıyor. Annesi tarafından bakılmayan kuzuların emmeleri için yardım edilirken, annesi ölen veya hasta olan kuzuların bakımı ise bir süre evde yapılıyor. En büyük sıkıntı ise yoğun kar yağışı sonrası ahıra yem ve saman taşınması, hayvanları dışarı çıkarmadan yem verme işleminin yapılması.

Yaylada yıllardır besicilik yapan Fadime Çetin, zorluk bir yaşam sürdüklerini, fakat yapacakları bir şey olmadığını söyledi.

– “Kapının devamlı misafire açık olması lazım”

Hayat mücadelelerinin kış gelince daha da zorlaştığını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

“Kar yağınca günümüzün büyük bölümü hayvanlara bakmakla geçer. Koyun ve keçileri yemler, hasta olan var mı bakarız. Kuzuları ayırır, hasta olanları eve getiririz. Bazı kuzulara anneleri bakmaz. Onları bebek gibi biberonla evimizde besleriz. Evin içinde bir kaç kuzunun gezmesi başkasına tuhaf gelebilir ama bu bizim alıştığımız bir durum. Ayrıca burası yolda arabası arızalanın, karda mahsur kalanın kişilerin sığınma noktası. Kapının devamlı misafire açık olması lazım.”

Çetin, bu sene karın daha çok yağdığına işaret ederek, fazla kar yağışı olduğunu sözlerine ekleyen Çetin, şunları kaydetti:

“59 yaşındayım. Çocukluğumda böyle kar yağdığını hatırlıyorum. 2 metreyi aşan kar yağmıştı. Hayvanlarımız bir aydır dışarı çıkamıyor. Lodos esti, karları biraz eritti. Bu sefer de her taraftan su geliyor. Ahırın bir tarafı çöktü. Yemimiz, samanımız azaldı. Hayvanlar gezemediği için rahatsızlanıyor. Bazen yem vermek için bile evden çıkamadık ama yine de şikayetimiz yok. Bunlar olacak. Geçimimizi sağlamak için hayvanlarımıza bakmaya devam edeceğiz.”

Eşi Ömer Çetin (58) de uzun zamandır bu kadar yoğun bir kar yağışı ile karşılaşmadıklarını ifade etti.

Zaten zor olan hayat şartlarının, kar yağışı ile daha da zorlaştığına dikkati çeken Çetin, “Yolumuz kapalı. Araçlarımızı kardan dolayı yola çıkaramadık. Ana yola çıkıyoruz, geçen iş makinalarına açtırıyoruz. Ertesi gün tekrar kapanıyor. Şu anda aracımda yem yüklü. Buraya getiremedim.” diye konuştu.

Kar yağışının, getirdiği zorluklara rağmen, sonraki günler için umut olduğunu vurgulayan Çetin, “Şu an sıkıntılı durumdayız ama bunun rahatını yazın yaşayacağız. Meralarda ot bol olacak. Ekinlerimiz daha iyi verim verecek. Meralarda dereler, çeşmeler akacak. Bunun için de sevinçliyiz.” ifadelerini kullandı.