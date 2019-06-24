Toroslar'da “mor mantar” toplama zamanı
KONYA(AA) – Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir haftadır etkili olan yağış sonrası dağlarda çıkan mor mantarlar vatandaşların da yüzünü güldürüyor.
Orta Toroslar olarak tarif edilen Seydişehir-Antalya kara yolu üzerindeki Gidengelmez Dağları'na yağan yağmurdan sonra, vatandaşlar sabah erken saatlerde bölgeye mantar toplamaya geldi.
Dağda mantar toplayan Mustafa Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağışların yetersizliğinden dolayı şimdiye kadar çıkmayan mor mantar, son bir haftadır etkili olan yağışlarla yüksek kesimlerde, yaylalarda nem oranın yüksek olması ile çıkmaya başladı. Sabah geldik, çok taze ve güzel mantarlar bulduk.
Bildiğimiz ve her zaman yedimiz mor mantarları topladık. Başka tür mantar toplamıyoruz. Ailecek yıllardır bu mantarı toplayıp yiyoruz." diye konuştu.
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