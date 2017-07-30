Torosların gizli kalmış cenneti: Çetmi Şelalesi

KARAMAN (AA) – MEHMET ÇETİN – Konya’nın Taşkent ilçesinde yer alan Çetmi Kanyonu ve ortasından akan çayın oluşturduğu “Ayboğazı” olarak da bilinen şelale, el değmemiş doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

Daha önce ilçeye bağlı bir belde iken Büyükşehir Yasası ile mahalle olan Çetmi, Toroslar’ın zorlu doğasının içine adeta gizlenmiş, yeşili ve sıcakkanlı insanlarıyla öne çıkıyor.

Çetmi Kanyonu, etrafı sarp dağlarla çevrili, yer yer içinde uçurumları barındıran, ardından düzlükler ile devam eden az bilinen kanyonlardan biri olma özelliği taşıyor. Kanyonun ortasından geçen çay, irili ufaklı onlarca şelale oluşturuyor. Bu şelalelerden en dikkati çekeni, yaklaşık 50 metre yükseklikten büyük bir gölete dökülen Çetmi Şelalesi.

Yöre halkının Ayboğazı Şelalesi olarak da isimlendirdiği şelalenin çevresi, Taşkent Belediyesi tarafından doğal görünümü bozulmadan mesire alanı olarak düzenlenmiş. Çayın karşı tarafına kütüklerden yapılan bir köprüyle ulaşılabiliyor. Şelaleyi mesire alanının her yerinden görüntüleme ve fotoğraf çekme imkanı bulunuyor.

Mesire alanında belediye tarafından işletilen bir tesis yer alıyor. Tesiste çalışanların çoğunu mahalle sakini kadınlar oluşturuyor. Burada odun ateşinde gözleme, yöreye özgü dere balıkları ve alabalık, yayık ayranı, çay ve benzeri içecekler satılıyor.

Çetmi Şelalesi’ne ulaşım için, Taşkent’ten çıkıp Ilıcapınar yolundan Balcılar istikametine doğru gidildikten sonra, Balcılar- Çetmi yol ayrımından sapılıyor. Ayrıca Taşkent-Sarıveliler karayolu Barcın Yaylası güzergahından da bölgeye ulaşılabiliyor. Yeşillikler arasında yapılan yolculuk oldukça keyif veriyor. Yol boyunca bulunan bolca yönlendirme tabelası tatilcilerin işini kolaylaştırıyor.

Temiz havası ve eşsiz manzarası ile Torosların gizli kalmış cennet köşelerinden olan Çetmi Şelalesi, henüz çok fazla bilinmiyor. Bozulmamış doğası, eşsiz güzelliği ile Çetmi Kanyonu ve Şelalesi doğa ve fotoğraf tutkunu ziyaretçilerini bekliyor.

– Yaz sıcağından kaçanlar için büyük imkan

Mesire alanındaki tesisin sorumlusu Memiş Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelale çevresinin belediye tarafından düzenlendiğini söyledi.

Kanyon ve şelalenin çok fazla bilinmediğini ifade eden Boz, “Burası tam bir doğa harikası. Doğayla baş başa kalmak isteyen, sakinlik arayan insanlar buraya mutlaka gelmeli. Yazın kavurucu sıcaklarından kaçıp güzel vakit geçirilebilecek bir yer. Burası tam bir aile yeri. İşletmemizde doğal ve yöresel ürünlerden oluşan kahvaltımız, yöreye özel saç böreğimiz, kılçıksız alabalığımız mevcut. Mutlaka herkesin görmesi gereken bir yer. Biz misafirlerimizi bekliyoruz.” diye konuştu.

Konya’dan mesire alanına piknik yapmak için gelen Emin Uysal ise “Ben buralıyım, fakat Konya’da ikamet ediyorum. Bu şelale Toroslar’da bulunan, az bilinen şelalelerden bir tanesi. Mükemmel bir yer. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Müthiş güzellikte, ailecek gelinip vakit geçirilecek bir yer. Doğal, temiz, serin. Ben özellikle doğa tutkunlarını, fotoğraf çekmeyi sevenleri buraya davet ediyorum.” dedi.