“Torosların söküğü”nü 60 yıllık terzi dikiyor
KONYA (AA) – ABDULLAH COŞKUN – Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Küçükçalık, küçük ve eski dükkanında 60 yıldır mesleğini, eline makası aldığı ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.
Henüz çocuk yaştayken çırak olarak çalışmaya başladığı terzi dükkanında, ustasından mesleğin püf noktalarını öğrenen Küçükçalık, 1974'te açtığı iş yerinde alın teri dökmeye devam ediyor.
Küçükçalık'ın 45 yıldır anılar biriktirdiği, çıraklar yetiştirdiği 30 metrekarelik ekmek teknesinden gelen, eski ama tıkır tıkır çalışan dikiş makinesi sesi sokağa ayrı bir hava katıyor.
Terzi yüzüğü, metre, iğne ve makasını elinden düşürmeyen Küçükçalık, sayısız pantolon, şalvar, ceket, gömlek ve pardösü dikti, binlerce eşyanın tamiratını yapıp, sökükleri elden geçirdi.
Küçükçalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden terzilik yapma koşullarının daha zor olduğunu belirterek, tekstil atölyelerinin açılmasının ardından ise mesleğin gerilediğini, çırakların yetişmediğini anlattı.
– İlçedeki son terzi: Mustafa Usta
Orta Toros Dağlarının çevirdiği bölgenin ortasında, mesleğini ilçedeki son terzi olarak büyük bir özveriyle sürdüren Küçükçalık, öğrenmenin sonunun olmadığını dile getirdi.
Mesleğe çocuk yaşlarda başladığını anlatan Küçükçalık, "Hadim ilçesinde yaşamaya başladıktan sonra Torosların söküğünü 50 senedir ben dikerim. 60 senedir terzilik yapıyorum. Mesleğimin 7-8 sene kadarını İstanbul'da, 5-6 yılını da Konya'da geçirdim. Bizim zamanımızda şalvar vardı, onu dikerdik. Kumaş bile zor bulunurdu. Konya’da bir akrabamız vardı onun yanında başladım bu işe. 60 yıldır sürdürüyorum.’’ diye konuştu.
– "Mesleğimden gurur duyuyorum"
Mesleğinde çok parlak dönemleri olduğunu söyleyen Küçükçalık, ilçe ve bağlı mahallelerdeki düğün sezonlarında takım elbiseler diktiğini, işlerinin yoğunluğuna kendisini kaptırarak bugünlere geldiğini ifade etti.
İşini severek yaptığını belirten Küçükçalık, "75 yaşındayım. Çocuklarımı bu meslek sayesinde büyüttüm. Mesleğimden gurur duyuyorum. Mesleğimi elimden geldiği sürece yapmaya devam edeceğim.'' dedi.
Küçükçalık, son yıllarda terzi yetiştiremediği için mesleğin bitme noktasında olduğunu sözlerine ekledi.
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