Toyota Prius Plug-in Hybrid yenilendi
İSTANBUL (AA) – Dünyanın ilk seri üretim hibrit otomobili olan ve 1997 yılından bu yana liderliğini devam ettiren Toyota Prius Plug-in Hybrid yenilendi.
Toyota açıklamasına göre, ileri teknoloji ile yenilenen Toyota’nın şarjlı hibrit modeli Prius Plug-in, tam hibrit güç ünitesiyle 1.3 lt/100 km yakıt tüketimi ve 28 g/km CO2 emisyon değeriyle öne çıkıyor. Yenilenen Prius Plug-in Hybrid bununla birlikte tamamen elektrikli mod sürüşünde 45 kilometreye (km) kadar menzil sunuyor.
Son derece düşük emisyon değerleri ve sadece elektrikli modda gitme kapasitesiyle Prius Plug-in Hybrid, Toyota’nın ürün gamında yüksek teknolojik özellikleriyle yer alıyor. Aracın dışarısındaki ısıdan yararlanarak çalışan ısı pompasıyla donatılan Prius Plug-in, bu sayede geleneksel ısıtma sistemlerine göre daha fazla verimlilik sunması ile dikkati çekiyor.
Buna ek olarak şarj sırasında batarya ısıtma sistemi, daha verimli çalışma aralığına ulaşmak adına batarya hücrelerini ısıtıyor. Böylece hem batarya gücü hem de verimlilik korunarak elektrikli araç menzilinin soğuk havalardan etkilenmesi minimuma indiriliyor. Segmentinde sadece Prius Plug-in’de yer alan büyük solar paneller ise, elektrik üreterek hibrit sistemin bataryasını şarj ediyor.
– Güneş enerjisinden maksimum fayda
Açıklamaya göre, Prius Plug-in’de hava şartlarına bağlı olarak güneş panelleri, elektrikli sürüş menzilini günlük olarak 5 km’ye kadar artırabiliyor ve bu da yılda 200 gün sürüş yapıldığı hesaplandığında yıllık ortalama bin km kadar menzile eşdeğer oluyor.
2016’nın eylül ayında satışa sunulduğundan bu yana güneş panelli bin 700 adet Prius Plug-in Hybrid’in satışı gerçekleştirilmiş durumda. Böylelikle yıllık 1 milyon 700 bin kilometrenin güneş enerjisinden üretilen elektrikle kat edildiği de istatistiklere yansıyor.
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