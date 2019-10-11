Toyota'dan eğitime Ar-Ge desteği
SAKARYA (AA) – Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
SUBÜ Rektörlük binasında imzalanan protokol kapsamında, akademisyenler ve öğrenciler, Toyota'nın Ar-Ge merkezlerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek.
Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin, uygulamalı eğitimlerini, stajlarını ve akademik çalışmalarını Toyota Otomotiv'de yapılabileceğinin yer aldığı protokol hakkında konuşan Toyota Otomotiv Sanayi Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk, üniversiteyle iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.
Gençleri önemsediklerini aktaran Şentürk, "Onların yetişmeleri için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Yeter ki azimli bir çaba içerisinde olsunlar. Bu protokol ile Ar-Ge imkanlarımızı da öğrencilerimize ve akademisyenlerimize açıyor, onların özveri ile çalışmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
– "Protokolle sektörün ihtiyaçları karşılanmış olacak"
SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da "uygulamalı eğitim" misyonuyla kurulan bir üniversite olduklarını anımsatarak, bu anlamda öğrencileri sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yetiştirmeye özen gösterdiklerini kaydetti.
Üniversite sanayi iş birlikleriyle öğrencileri, bir dönem tam zamanlı iş yeri uygulamasına gönderdiklerini dile getiren Sarıbıyık, "Bunun yanında uygulamalı Ar-Ge yapılmasını da önemsiyoruz. Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerimizin de sektörün sorunlarına çözüm üreten çalışmalar yapmasını istiyoruz. Tüm bu uygulamaları da kapsayacak şekilde Toyota Otomotiv ile iş birliği protokolü imzalamış bulunuyoruz. Protokol ile hem sektörün ihtiyaçları karşılanmış olacak hem de öğrencilerimiz sahaya inerek, kendilerini geliştirme fırsatını elde edecekler. Toyota Otomotiv yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
-
“Barış Pınarı Harekatı'nı hassasiyetle götürüyoruz”
-
Yaralı akbaba tedavi edilecek
-
Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları
-
Toyota'dan eğitime Ar-Ge desteği
-
“Türkiye AB üyesi olmuş olsaydı, Suriye bu noktaya gelmezdi”
-
Barış Pınarı Harekatı'na destek
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.