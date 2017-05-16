Trabzon’a 3 müjde!

Dün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında yeni Kadınlar Hali ile Cudibey Ortaokulu ve Trabzon Öğretmenevinin yapımı 2017 Yılı Performans Programı’na ilave edildi.

Karagöz Meydanı gün yüzüne çıkıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tarihi Karagöz Meydanını şehre her tarafta kazandırmak için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Tarihi meydan alanında Cudibey Ortaokulu ile Trabzon Öğretmenevi bulunurken Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı aralarında imzalanan protokol dahilinde, laf konusu öğretmen evi ve okul, Büyükşehir Belediyesi göre Tabakhane şehirsel dönüşüm alanında bulunan Hacıkasım Mevkii’nde yeniden yapı edilerek Ulusal Eğitim Bakanlığına devredilecek. Yapı ve tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından tarihi alanda bulunan mektep ve öğretmenevi Büyükşehir Belediyesi göre yıkılarak söz konusu bölge meydan olarak düzenlenecek. Bu çalışma ile Trabzon, önemli bir tarihi alanını geri kazanmış olacak.

Kadınlar Hali baştan yapı edilecek

Tabakhane Vadisi’ndeki şehirsel değişim çalışmalarına TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi tarafından durmadan devam ediliyor. Tabakhane şehirsel değişim alanının Kahramanmaraş Caddesi ile Yenicuma’daki TOKİ konutları aralarında kalan kısmında devletleştirme ve yıkım çalışmaları tamamlandığı gibi burada uygulanacak peyzaj projesi ile yine bu alanda yer alacak ve Pazarkapı Kavşağı’nı Kanuni Bulvarı’na bağlayacak yolun ihalesinin de TOKİ kadar Haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tabakhane Vadisi’nin kuzey kısmında kalan bölümünde de çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. Burada uygulanacak olan proje de her yönüyle hazırlanırken bölgede bulunan Kadınlar Hali, Trabzon Büyükşehir Belediyesi göre yeniden inşa edilerek en güzel şekilde Trabzon’a kazandırılacak. Dün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Kadınlar Halinin inşası 2017 Performans Programı’na oy birliği ile ek edildi.

Katlı mekanik otopark inşaatı başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon’a katlı mekanik otopark kazandırmak için sürdürdüğü çalışmaları da inşaata başlama aşamasına getirdi. Büyük Kasaba merkezinin otopark ihtiyacını yerine getirmek için proje zarfında başlangıçta Ortahisar ilçesi Yavuz Selim Bulvarı (Tanjant Yolu) üzerindeki alanda takriben 25 milyon TL maliyetle kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Belediye bütçesinden gerçekleştirilen kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının gerisinde otopark inşası için proje çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Tanjant Yolu’nun altının da otopark olarak kullanılacağı şekilde sürdürdüğü proje çalışmalarını tamamladı ve ihale sürecini başlattı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yatırımları hakkında değerlendirmelerde yer alan Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Katlı Mekanik Otopark inşaatı ile Karagöz Meydanı’nı her tarafta ortaya dışlamak için mektep-öğretmenevi ve Kadınlar Hali inşaatlarına, ihalelerini gerçekleştirerek yakın zamanda başlayacaklarını söyledi. Gümrükçüoğlu, “2017 yılı içinde inşaatlarına başlayacağımız bu üç önemli eser Trabzon’umuza hayırlı olsun” dedi.