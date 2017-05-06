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Trabzon’a seyahat edecek yolculara THY’den uyarı

Trabzon’da etkisinin sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 07:25

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Trabzon’da etkisinin sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gün içerisinde bölgede yoğun sis nedeniyle tarifeli uçuşlarda yaşanan geç kalma ve sefer iptalleri akşam saatlerinde de devam etti.
Olumsuz hava şartlarının etkisiyle THY’nin akşam ve gece saatlerinde Atatürk Havalimanı’ndan Trabzon’a gerçekleştireceği uçuşlar iptal oldu. Anadolujet’in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan planladığı uçuşlar da hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemedi.

Trabzon’a yolculuk edecek yolcular için resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşım yapan THY, “Doğu Karadeniz’de yaşanan yoğun sis nedeniyle uçuşlarınıza ait aktüel bilgileri denetleme etmenizi rica ederiz” uyarısında bulundu. 

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