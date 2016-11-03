trabzonda-su-kesintisi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi kadar yapılan açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü göre Ortahisar ilçesinin 2 No’lu Beşirli Mahallesi 917. Sokak’ta yapılan içme suyu deposu bağlantı çalışmaları nedeniyle Cuma günü saat 08.00 ile Cumartesi günü saat 06.00 aralarında Karşıyaka Mahallesi’ne, Cuma günü saat 08.00 ile Cumartesi saat 24.00 arasında 1 ve 2 No’lu Beşirli Mahallelerine su verilemeyeceği belirtildi.