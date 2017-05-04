Trabzon’da tek, Türkiye’de üçüncü örnek proje

Trabzon’un Yomra ilçesinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Kaşüstü Mahallesi’ndeki dal-çık projesiyle trafik bakımlı nefes alacak. Takriben 35 milyon TL’ye ihale edilen köprülü kavşak, dal-çık ile birlikte 150 milyon TL’ye mülk olması planlanan projede Türkiye’de eksik sayıda yer alan freze makinesi kullanılıyor. Çalışmalarını uygun inceleyen Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, projenin yıl ardına kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İlçe için şaheser bir proje olduğunu bildiren Sağıroğlu, “Takriben 35 milyon TL’ye ihale edilen köprülü kavşak projesi dal-çıkla beraber ancak bin metre civarında dalış tüpü vardır. 150 milyon gibi bir rakama mal olacak. Bununla ilgili incelemeler takriben 1 buçuk ay önce başladı. Buradaki başlıca amacımız ilçemiz yoğun turizm hareketliliğinin yaşandığı bir alan olduğundan turizm mevsimimizde lüzum turistlerimize gerek yatırımcılarımıza gerek burada yaşayan vatandaşlarımıza zahmet etmeden bu çalışmaları yürütmek istiyoruz. Bu sıradan fore kazık uygulaması olsa kısa sürede bitirip yapabileceğimiz bir işlemdi. Panelle beraber fore kazık çalışmasını yapıyoruz. Kalıplarını, demirlerini indiriyoruz betonunu döküyoruz. Projenin fore kazık çalışması bittiğinde duvarlarımız ortaya çıkacak emrindeki yollarımızı ulaşıma açıp ortada kazı çalışmalarına başlayacağız. Kazı çalışmalarımız yapıldığında bütün duvarlarımız her yerde olacak. Ancak uzun soluklu mesafeli bir meslek. Bu bölgenin bitişi belediye binamıza değin tamamlanması yaklaşık 15-20 jurnal daha bir süremiz var. Bu tamamlanınca hemen karşı kısma geçip oradan da aynı diyaframla beraber fore kazık çalışmamızı devam ettirerek inşallah öteki işlemlerimize de devam edeceğiz” dedi.

Trabzon için tek, Türkiye’de üçüncü yapılan bir proje olduğunu kaydeden Sağıroğlu, “Çalışmanın en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürümesi için elimizden gelen gayreti yardımı da göstermiş durumdayız. Üçüncü örmek projemizdir. Trabzon için tek Türkiye’de üçüncü yapılan bir projedir. Fazla özel bir projedir. Bir trafik yoğunluğu yaşanmayacaktır. Trabzon’da üç tane daha köprülü kavşak ihalesi yapıldı, onların da önümüzdeki günlerde üretim çalışmaları başlanacaktır. Eğer onlar yapılmamış olsaydı, o ihaleler yarım kalmış olsaydı burada çözdüğümüz trafik sorununu anında üniversitenin önünden itibaren şehre giriş noktasında da daha fazlasıyla beraber yaşayacaktık. İnşallah eş zamanlı olarak bu araştırmalar tamamlandığında ayrıca Kaşüstü’müzün keza Yomra’mızın, Rize caddesinin bütün trafik noktalarımızın rahatlayacağını düşünüyorum. Kimse merak etmesin bu egzersiz 2018 kalmayacak bu sene açılacaktır. Biz bunun takipçisiyiz daima buradayız” ifadelerini kullandı.

Projede İnşaat mühendisi olarak görev yapan Fatih Latifoğlu ise projede iki büyük makinenin kullanıldığını açıklama ederek, “Freze makinesi diğeri de vinç görevi görebilen bununla birlikte ön kazı yapan gret makineleri. Freze makinesinin Türkiye’de fazla az bulunan bir alet. Bunlardan iki tanesi firmamızda bulunuyor. Oldukça masraflı ve pahalı bir makine. Makinenin esas amacı diyafram duvarı denilen çalışmayı yapmaktır. Burada yaptığımız alıştırma diyafram duvarı oluşturuyoruz. Oluşturacağımız egzersiz tünelin içine su girmemesini sağlayacak. Projede her şey düşünülmüş, yağmur drenaj çalışmaları yapılacak buradan menfezler geçecek hepsi burada mevcut” diye konuştu.

Bekir Koca – Ozan Köse