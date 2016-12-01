KAYSERİ (AA) – Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında yapacakları Trabzonspor maçını iyi bir oyunla kazanmak istediklerini söyledi.

Kutlu, Kadir Has Tesisleri’ndeki antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor hazırlıklarını yoğun tempoda devam ettirdiklerini kaydetti.

Trabzonspor maçının zor ve çekişmeli geçmesini beklediklerini ifade eden Kutlu, “İki takım için de çok önemli bir maç. Trabzonspor da bizim gibi istediği sonuçları alamayan bir ekip. Onların da galibiyete ihtiyacı var, biz de galibiyeti çok istiyoruz. Son haftalarda galibiyet alamadık. Sahamızda taraftarımız önünde 3 puan almayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Hakem hatalarından da yakınan Kutlu, şöyle konuştu:

“Geçmişe baktığımızda aslında sezon başından beri Gençlerbirliği maçı hariç oynanan bütün karşılaşmalarda galibiyete yakın taraftık. Kendi hatalarımızı biliyoruz, bunun üzerine çalışıyoruz ama hakem hataları da hedeflediğimiz 5-6 puanın gerisinde kalmamızda son derece etkili oldu. Kayserispor aleyhine ne yazık ki üst üste hakem hataları oluyor. Bunlara karşı bir şey yapamıyoruz. Özellikle son Aytemiz Alanyaspor maçında da artık had safhaya ulaşmış hakem hatasıyla karşılaştık. Bu maçta takımımız istediğimizi sahaya yansıttı ama ne yazık ki inanılmayacak derecedeki hakem hatalarıyla mağlubiyetle dönmek zorunda kaldık. İnşallah bu hafta iyi bir oyun sonucunda Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz.”

Öte yandan, Sancaktepe Ortaokulunda özel eğitim gören bir grup öğrenci de idmanı izleyerek, Kutlu’ya başarı dileklerinde bulundu. Öğrencilerle ilgilenen Kutlu, onları uygun bir zamanda tesislerde maç yapmaya davet etti.

Bu arada Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada topla çalışmalar yaptı.