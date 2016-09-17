Trabzonspor üst üste üçüncü yenilgisini aldı
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti.
ANTALYA
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti.
İlk yarı
Maçın 5. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında, Mehmet Ekici’nin pasında ceza sahasına giren Suk’un vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz yatarak topa müdahale etti. Meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
15. dakikada Mehmet Ekici’nin ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Suk’un vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırmayı başardı.
18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Onazi’nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
22. dakikada Mehmet Ekici’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Yumlu topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada Emre Akbaba’nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ba, Omeruo ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Omeruo’nun şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
36. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Mehmet Ekici’nin vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
44. dakikada Castillo’nun pasıyla ceza sahasına giren Bero’nun sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz’ın müdahalesiyle kornere çıktı.
45+1. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Deniz Vural’ın vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Guerrier’in şutunda kaleci Onur Kıvrak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Suk’un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
48. dakikada Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmada öne geçti. Guerrier’in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Akbaba’nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onur Kıvrak’ın sağından filelerle buluştu: 1-0
55. dakikada Mehmet Ekici’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ibanez’in vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.
62. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Vagner Love’ın sol kanattan ortasında Deniz Vural, topa gelişine vurdu. Kısa düşen meşin yuvarlağı Guerrier, altıpas içinde kafayla tamamlamak istedi. Kaleci Onur Kıvrak son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
63. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 2’ye çıkardı. Deniz Vural’ın uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Guerrier’in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onur Kıvrak’ın sağından filelere gitti: 2-0
90. dakikada Aytemiz Alanyaspor, skoru 3-0’a getirdi. Guerrier’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Sefa Yılmaz’ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onur Kıvrak’ın solundan filelerle buluştu.
Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Muhabir: Sinan Özmüş