Trabzonspor uzatmalarda kaybetti
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, Demir İnşaat Büyükçekmece’ye 113-105 mağlup oldu. KÜNYESalon: Hayri GürHakemler: Ali Serkan Emlek xxx, Mehmet Serdar Ünal xxx, Can Mavisu xxxTrabzonspor: Brady Heslip xxx 21, Sarunas Vasiliauskas xx 12, Paul Harris xxx 15, Osiris Eldridge xxx 17, Chris Obekpa x 6, Alper Saruhan x 3, Caleb Green xxx 25, Ozan Odabaşı x 6Demir İnşaat Büyükçekmece: Bracey Wright xxx 27, Burak Yıldızlı x 7, Diamon Simpsons x 14, Erving Walker xxx 26, Evaldas Kairys xx 13, Vlad Moldeveanu xxx 15, Vojdan Stojanovski xx 111.
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