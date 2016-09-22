Trabzonspor'a kupa morali

TRABZON (AA) – Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Trabzonspor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Serhat Ardahanspor’u 6-0 yenerek üst tura yükseldi.

25. dakikada Trabzonspor golü buldu. Mehmet Ekici’nin ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest atışta oluşan karambolde arka direk dibinden Mustafa Akbaş, dokunarak topu filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Suk’un sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen N’Doye sert bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

58. dakikada bordo-mavili takımın üçüncü golü geldi. Bero’nun sağdan ortasında, savunmada Emre Batı’nın uzaklaştıramadığı topu kapan Suk, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

77. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Bero’nun sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Mustafa Akbaş’ın kafa vuruşunda, Mustafa Yumlu’nun çizgi üzerinde dokunduğu top ağlara gitti: 4-0

83. dakikada Karadeniz temsilcisi farkı 5’e çıkardı. Ceza alanı içinde Okay Yokuşlu’nun yerden şutunda savunmaya çarpan top kaleci Güven Yılmaz’ın sağından filelerle buluştu: 5-0

85. dakikada Trabzonspor farkı 6’ya yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan N’Doye’nin şutunda kaleci Güven Yılmaz’dan dönen topu Sheidaev, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 6-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Tribünde Ardahan taraftarları



Trabzonspor-Serhat Ardahanspor mücadelesinde konuk ekibin taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo mavililer cezası nedeniyle bu maça taraftarlarından yoksun çıkarken, yaklaşık 100 civarında konuk ekip taraftarı ise Hüseyin Avni Aker tribünlerinde kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı. Taraftarlar, yoğun yağış nedeniyle ikinci yarıda kapalı tribüne alındı.

Trabzon’da aralıksız olarak devam eden yağış nedeniyle stat zeminin bir bölümü de su topladı. Maç öncesinde hakem Özgüç Türkalp, yardımcılarıyla birlikte yaptığı incelemede stat zeminin futbol oynamaya elverişli olduğuna karar vererek maçı oynattı.

İlk gollerini attılar



Ligin ilk 2 haftasında Onazi’nin golleriyle Kasımpaşa’yı 2-0 yenen ve son 3 maçta gol kaydedemeyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’na gol sessizliği bozdu.

Karşılaşmayı 6-0 gibi farklı sonuçla kazanan bordo-mavili takımda, Mustafa Akbaş, N’Doye, Suk, Mustafa Yumlu, Okay Yokuşlu ve Sheidaev ilk gollerini kaydettiler.