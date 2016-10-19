Trafiği tehlikeye sokan traktör sürücüsüne ceza
19 Ekim 2016 Çarşamba, 17:05
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de traktörün arkasında zincirle bağladığı tekerlekleri kent merkezinde sürükleyen sürücüye işlem yapıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 42 PF 206 plakalı traktör, İstasyon Caddesi’nde traktörün arkasına zincirle bağladığı 2 büyük tekerleği sürükleyerek götürdüğü sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.
Ekipler, sürücüye trafiği tehlikeye attığı ve kazaya sebebiyet verebileceğinden dolayı cezai işlem uyguladı.
Traktör sürücüsü, çevredeki vatandaşlarında tepkisiyle karşılaştı.