Trafik cezası cinayetinin zanlısı yakalandı

Bolvadin ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu takriben 7 bin TL tutarındaki “trafik cezası” yüzünden yaşandığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi ölmüş, 1 birey de yaralanmıştı. Olayda, Süleyman Yüksel (21), Muhterem Y. (40) ve ismi Ahmet A., olduğu belirlenen 3 kişi trafik cezası yüzünden tartışmış ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet A.’nın, iki arkadaşını bıçakladığı kaydedilmişti. Kavgada Yüksel hayatını kaybederken, Muhterem Y., ise yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan Ahmet A.’nın peşine düşen polisin 2 gün süren firarın arkasından zanlıyı yakalayarak gözaltına aldığı bildirildi. Ahmet A.’nın sevk edildiği duruşma tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Edinilen bilgilerde kavganın, zanlılardan birine gelen 7 bin TL’lik trafik cezasını ortak ödeme konusundaki çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığı öne sürüldü.

Mücahit Kuzu