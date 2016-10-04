  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
04 Ekim 2016 Salı

Ana Sayfa   >   Genel   >   Trafik dedektiflerine eğitim

Trafik dedektiflerine eğitim

04 Ekim 2016 Salı, 19:10
Trafik dedektiflerine eğitim

Benzer Konular

Şifa kaynağı kış meyveleri pazara indi
Şifa kaynağı kış meyveleri pazara indi
Gölbaşı'nda okul servisi yayaya çarptı
Gölbaşı'nda okul servisi yayaya çarptı
Öğrencilerin eğitim seviyeleri kurslarla destekleniyor
Öğrencilerin eğitim seviyeleri kurslarla destekleniyor

ANKARA (AA) – Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında eğitim verildi.

Şereflikoçhisar Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, devam eden eğitim çalışmaları çerçevesinde ilçedeki öğrencilere eğitim verdi.

Temel trafik konuları, çocuk koruma sistemleri, yaya geçitleri, araçta güvenli yolculuk gibi konularda bilgi paylaşımının yapıldığı eğitimlerin ardından öğrencilere “Trafik Dedektifi” kimlikleri verildi.

Eğitmen polisler, verilen eğitimlerle öğrencilerin trafikte daha dikkatli olmalarını istedi.

Ankara eğitim Trafik dedektifleri

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi