Trafik dedektiflerine eğitim
04 Ekim 2016 Salı, 19:10
ANKARA (AA) – Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde ilkokul öğrencilerine “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında eğitim verildi.
Şereflikoçhisar Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, devam eden eğitim çalışmaları çerçevesinde ilçedeki öğrencilere eğitim verdi.
Temel trafik konuları, çocuk koruma sistemleri, yaya geçitleri, araçta güvenli yolculuk gibi konularda bilgi paylaşımının yapıldığı eğitimlerin ardından öğrencilere “Trafik Dedektifi” kimlikleri verildi.
Eğitmen polisler, verilen eğitimlerle öğrencilerin trafikte daha dikkatli olmalarını istedi.